Augsburger Panther verpflichten Verteidiger Farrance – Vertrag mit Jones verlängert

Die Augsburger Panther stellen sich für den Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga neu auf. Mit der Verpflichtung von Verteidiger David Farrance vergeben sie ihre letzte Importlizenz. Gleichzeitig bleibt Torhüter Peyton Jones dem Club auch in der kommenden Saison erhalten.

David Farrance hat am Wochenende einen Vertrag bei den Panthern unterschrieben und ist bereits in Deutschland eingetroffen. Zuletzt spielte der 26-jährige US-Amerikaner in der KHL für Sibir Novosibirsk. Zuvor überzeugte er in der finnischen Liiga mit starken Leistungen und zählte dort zu den offensivstärksten Verteidigern.

Farrance bringt zudem Erfahrung aus der NHL, AHL und dem US-College-Eishockey mit und wird künftig mit der Nummer 4 für Augsburg auflaufen.

Torhüter Jones bleibt in Augsburg

Parallel dazu haben die Panther den Vertrag mit Goalie Peyton Jones verlängert. Der 29-Jährige kam zu Saisonbeginn aus Wien und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Rückhalt. In 18 Einsätzen holte das Team mit ihm zehnmal Punkte, besonders bei Fernschüssen überzeugt er mit starken Quoten.

Mit der Verpflichtung von David Farrance und der Vertragsverlängerung mit Peyton Jones setzen die Augsburger Panther auf gezielte Verstärkungen und personelle Kontinuität für die entscheidende Phase der Saison.