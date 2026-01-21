DNA-Spur verknüpft Mordfälle an Mädchen in Oberasbach und Kempten

In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach, Landkreis Fürth, von einem unbekannten Täter ermordet. Eine neue DNA-Spur zeigt eine Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981.

Fund der Leiche und erste Ermittlungen

Wie bereits in Meldung 40 berichtet, entdeckte ein Arbeiter die Leiche von Marion Baier am Montagmorgen, den 02. Juli 1973, im Neubaugebiet an der Hainbergstraße. Das Mädchen war erschlagen worden und der teilweise entkleidete Körper deutet auf ein Sexualverbrechen hin. Ermittlungen ergaben, dass Marion Baier am Abend des 01. Juli 1973 auf dem Fischerfest in Zirndorf zuletzt um 20:00 Uhr von einer Schulfreundin gesehen wurde.

DNA-Spur führt zu neuen Verbindungen

Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Mord unaufgeklärt. Bereits 1974 wurde der Fall in „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ vorgestellt, jedoch ohne Erfolg. Eine moderne Analyse sicherte nun eine DNA-Spur an Marions Kleidung, die auch am Tatort des ungeklärten Mordfalls Sonja Hurler in Kempten gefunden wurde. Sonja Hurler verschwand in der Nacht vom 04. auf den 05. Juli 1981 und wurde drei Monate später tot aufgefunden. Auch hier gehen die Ermittler von einem Sexualmord aus.

Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden

Am 21.01.2026 wendet sich die Kriminalpolizei Kempten erneut an die Öffentlichkeit in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Region Kempten sowie dem Raum Nürnberg/Fürth. Die Kriminalpolizeiinspektionen Kempten und Fürth arbeiten eng zusammen und werden von Ermittlern der Operativen Fallanalyse unterstützt. Die Bevölkerung wird gefragt nach Personen, die in den 1970er und 1980er Jahren Verbindungen nach Mittelfranken und ins Allgäu hatten.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Fälle oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 10.000 Euro im Mordfall Marion Baier ausgesetzt. Die mittelfränkische Polizei nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen. Fotos vom Fischerfest am 01. Juli 1973 können über ein Upload-Portal eingereicht werden.

Erstellt durch: Michael Konrad