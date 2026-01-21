Die Skiflug-WM steigt von Donnerstag bis Sonntag in Oberstdorf

Wieder einmal steht Oberstdorf in den kommenden Tagen im Blickpunkt der internationalen Sportwelt. Von Donnerstag, 20. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, finden die Weltmeisterschaften im Skifliegen (Einzel- und Mannschaftswertung) auf der großen Heini-Klopfer-Schanze im Stillachtal statt. Obwohl sich die deutschen Adler nicht gerade in guter Form befinden und bei der WM höchstens Außenseiterchancen haben, werden die Tribünen im Skistadion wieder gut gefüllt sein. Der ausrichtende SC Oberstdorf hat jedenfalls im Vorfeld eine große Werbekampagne vor allem in den sozialen Medien gefahren. Die Schanze wird in diesen Tagen noch einmal final präpariert, sodass die Athleten optimale Bedingungen haben werden.

Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina wollen die Favoriten zeigen, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt in Topform sind. Der Weg über den Titel führt vor allem über die starken Slowenen mit dem derzeit wohl besten Springer Domen Prevc und seinen Teamkollegen Timi Zajc sowie Anze Lanisek. Chancen rechnen sich auch die Österreicher aus, angeführt von Jan Hörl und Stefan Embacher. Der Star der vergangenen Jahre, Titelverteidiger Stefan Kraft, scheint derzeit nicht für einen Spitzenplatz in Frage zu kommen. Stark einzuschätzen ist auch das Team aus Polen.

Dagegen läuft es für den Deutschen Ski Verband bisher gar nicht nach Wunsch. Einzig Felix Hoffmann und Philipp Raimund halten mit den Top-Springern mit, ein Platz auf dem Podium wäre aber schon eine echte Überraschung. Die Stars der vergangenen Jahre, Andi Wellinger, Pius Paschke und Lokalmatador Karl Geiger aus Oberstdorf sind nicht in Form und man darf gespannt sein, ob sie sich für die Finals qualifizieren können. Bundestrainer Stefan Horngacher, der schon vor Saisonbeginn seinen Rücktritt zu Saisonende angekündigt hatte, steht in der Kritik, dennoch behält man beim DSV Ruhe. Sportdirektor Horst Hüttel sagte im Vorfeld gegenüber der dpa, man werde alles tun, um sich bei der Skiflug-WM in Oberstdorf achtbar aus der Affäre zu ziehen. Auch wenn die Ergebnisse bislang nicht zufriedenstellend sind, hält Hüttel an Stefan Horngacher und seinem Team fest: „Sie erreichen die Sportler noch. Es kommt nur nicht der Output heraus, den man sich wünscht. Dann ist es nicht einfach und mühsam.” Karl Luckner

Infos und Tickets unter www.skifliegen-oberstdorf.de

Der WM-Zeitplan:

Donnerstag, 22. Januar, Qualifikation:

14.30 Uhr Offizielles Training 2 Durchgänge.

17 Uhr Qualifikation

20 Uhr Eröffnung Ski WM im Kurpark Oberstdorf

Freitag, 23. Januar, Einzelwettkampf Tag 1:

15 Uhr Probedurchgang

16 Uhr 1. Wertungsdurchgang

anschließend 2. Wertungsdurchgang

Samstag, 24. Januar, Einzelwettkampf Tag 2:

15.30 Uhr Probedurchgang

16.30 Uhr 3. Wertungsdurchgang

anschließend 4. Wertungsdurchgang

anschließend Siegerpräsentation im Stadion

19.30 Uhr Offizielle Siegerehrung im Kurpark

Sonntag, 25. Januar, Teamwettkampf:

15.15 Uhr Probedurchgang

16.15 Uhr 1. Wertungsdurchgang

anschließend Finaldurchgang

anschließend Siegerehrung im Stadion