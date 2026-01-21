Drogenhandel in Tirschenreuth aufgedeckt: 23-jähriger Festgenommen, zahlreiche Drogen und Waffen beschlagnahmt

Am Freitagabend, den 16. Januar, führte die Polizeiinspektion Tirschenreuth in Tirschenreuth eine Kontrolle durch, bei der mehrere Personen mit geringen Mengen Marihuana überprüft wurden. Dies weckte den Verdacht des unerlaubten Handels mit Cannabis gegen einen 23-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit. Der Fall wird nun von der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. untersucht.

Kontrolle im Stadtgebiet Tirschenreuth

Zu den kontrollierten Personen zählen drei deutsche Männer im Alter von 31, 38 und 19 Jahren, die zu unterschiedlichen Abendzeiten aufgehalten wurden. Alle drei hatten kurz zuvor eine bestimmte Wohnung in Tirschenreuth besucht und führten jeweils eine geringe Menge Marihuana mit sich. Sie stehen im Verdacht, Cannabis unerlaubt erworben zu haben. Bei den Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten einen 23-jährigen als Verdächtigen und mutmaßlichen Abgeber des Cannabis.

Durchsuchung deckt illegale Gegenstände auf

Mit einem vom Amtsgericht Weiden i.d.OPf. erlassenen Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Beamten die Wohnung des 23-Jährigen. Dort fanden sie über 250 Gramm Marihuana, mehr als 300 Gramm Haschisch, kleinere Mengen Ecstasy, über 150 Gramm MDMA, mehrere verbotene Messer sowie zahlreiche scharfe Patronen ohne Besitzberechtigung. Zudem konfiszierten die Ermittler eine größere Bargeldsumme in typischer Stückelung für den Drogenhandel, diverse Mobiltelefone und Datenspeicher.

Festnahme und Haftbefehl

Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. stellte am Samstag, den 17. Januar, einen Antrag auf Haftbefehl, dem der Ermittlungsrichter zustimmte. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt weiter wegen des Verdachts auf rechtswidrigen Betäubungsmittelhandel in Verbindung mit Waffen sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.