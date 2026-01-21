Neue DNA-Spur verbindet Mordfälle Sonja Hurler und Marion Baier aus 1981 und 1973

Kempten – Die Ermittlungen im ungeklärten Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981 wurden wieder aufgenommen. Die damals 13-jährige Sonja verschwand in der Nacht vom 04. auf den 05. Juli auf dem Weg zur Großmutter in Heiligkreuz, wo sie nie ankam.

Neue Verbindung zum Fall in Zirndorf entdeckt

Nun führt eine neue Spur die Ermittler zu einem ähnlichen Mordfall in Zirndorf, Mittelfranken. Dort wurde die 12-jährige Marion Baier in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 mutmaßlich von einem Sexualstraftäter getötet. Dieser Fall bleibt ebenfalls bis heute ungelöst.

DNA-Spur offenbart mögliche Parallelen

Durch den Einsatz moderner Analysemethoden sicherte die Arbeitsgruppe „Hainberg“ der Kriminalpolizei Fürth eine matchende DNA-Spur an Marion Baiers Bekleidung und dem Tatort von Sonja Hurler in Kempten. Diese Entwicklung lässt die Polizei Parallelen zwischen den Fällen untersuchen.

Bürgerbeteiligung erbeten

Die Ermittler suchen aktiv nach Hinweisen aus der Bevölkerung, um die Fälle aufzuklären. Bürger werden besonders um Details aus den Bereichen Kempten, Zirndorf und Oberasbach gebeten:

Wer hat in der Nacht vom 04. auf 05. Juli 1981 beobachtet, wie eine Gruppe junger Männer ein Mädchen durch den Kemptener Stadtteil Thingers zog?

Erinnerungen oder Fotos vom Schulfest an der heutigen Tom-Mutter-Schule am 04. Juli 1981 könnten helfen.

Beobachtungen am Stadel in der Heiligkreuzer Straße, wo Sonja Hurlers Leiche gefunden wurde, sind von Interesse.

Personen, die 1973 eine Verbindung nach Zirndorf und 1981 nach Kempten hatten, werden gebeten, sich zu melden.

Erinnerungen oder Fotos vom Fischerfest in Zirndorf am 01. Juli 1973 könnten entscheidend sein.

Informationen zu Verbindungen zwischen Zirndorf und Kempten, beispielsweise durch Vereine oder Gruppen, sind erwünscht.

Wer kennt Personen oder Gruppen, die sowohl das Stadtfest Kempten 1981 als auch das Fischerfest Zirndorf 1973 besuchten?

Hinweise zu einem Christophorus Medaillon, das am Tatort von Marion Baier gefunden wurde, könnten den Ermittlern helfen.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt im Fall Sonja Hurler sowie im Fall Marion Baier jeweils eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-1991 entgegen.