Ratiopharm Ulm kämpft in London um wichtigen EuroCup-Sieg

In der entscheidenden Phase der BKT EuroCup-Gruppenphase steht Ratiopharm Ulm vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Am Mittwochabend sind die Uuulmer bei den London Lions zu Gast. Tip-off ist um 20:30 Uhr in der Copper Box Arena im Queen Elizabeth Olympic Park.

Mit Selbstvertrauen in die britische Hauptstadt

Der Kampf um die Playoff-Plätze spitzt sich weiter zu, jeder Erfolg kann im engen Rennen entscheidend sein. Entsprechend selbstbewusst reist Ratiopharm Ulm nach London. Cheftrainer Ty Harrelson betont die positive Stimmung im Team:

„Die Jungs sind nach dem Sieg gegen Chemnitz in der vergangenen Woche hoch motiviert. Wir haben zu Hause den Grundstein für den benötigten Lauf gelegt und reisen entsprechend mit viel Selbstvertrauen nach London. Das Abschlusstraining war großartig, wir sind sehr gut auf diese wichtige Aufgabe vorbereitet.“

Personell bleiben die Ulmer jedoch angeschlagen. Während Nelson Weidemann und Tommy Klepeisz wohl weiter fehlen, besteht zumindest Hoffnung, dass Mark Smith nach seiner Knöchelverletzung wieder eingreifen kann.

Statistisch nahezu gleichauf

Ein klarer Favorit lässt sich anhand der Zahlen kaum ausmachen. Lediglich von jenseits der Dreierlinie hat Ulm leichte Vorteile. Mit durchschnittlich 9,8 getroffenen Dreiern und einer Quote von 37,5 Prozent zählen die Ulmer zu den besten Teams des Wettbewerbs. Die Lions liegen in dieser Kategorie etwas zurück. Unter den Körben erwartet beide Teams dagegen ein umkämpftes Duell, da hier bislang auf beiden Seiten noch Luft nach oben bestand.

London kämpft um die letzte Chance

Die Gastgeber aus London stehen unter Zugzwang. Mit einer Bilanz von 5:9 Siegen sind die Playoff-Hoffnungen zwar noch nicht erloschen, aber stark gefährdet. Die Qualifikation ist nicht mehr in eigener Hand. Offensiv prägte bislang vor allem Kameron McGusty das Spiel der Lions mit durchschnittlich 15 Punkten pro Partie. In den vergangenen Spielen übernahm der genesene Shavar Reynolds Jr. Verantwortung und überzeugte mit 14 Zählern im Schnitt.

Für Ratiopharm Ulm bietet sich in London die Chance, einen weiteren wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase zu machen. Angesichts der engen Tabellenkonstellation zählt jeder Sieg – besonders in einem Duell auf Augenhöhe.