Jetzt muss eine Reaktion her! Der FC Augsburg ist gegen Union Berlin gefordert

Nach der Gladbach-Pleite steckt der FC Augsburg endgültig im Abstiegskampf. Mit zwei Heimspielen innerhalb von vier Tagen besteht die Chance, wieder Abstand zur kritischen Zone aufzubauen.

Beim FC Augsburg ist man reichlich verschnupft – und das liegt nicht nur an der Erkältungswelle, die Schwaben gerade heimsucht. Das 0:4 in Gladbach hatte die Stimmung beim Bundesligisten endgültig ein Stück weit kippen lassen.

„Grundsätzliches“ erledigen oder „Sachen packen“

Mit viel zu wenig Einsatz und noch weniger Durchschlagskraft hatte man bei den Fohlen zu keinem Zeitpunkt der Partie eine Chance auf Punkte. Wenn sich dann noch in der eigenen Abwehr Fehler an Fehler reihen, ist so manchem der Kicker die Bundesligareife abzusprechen. Trainer Baum sprach davon, dass seinem Team „Grundsätzliches“ gefehlt habe – keine gute Erkenntnis. Der angefressene Interimskapitän Keven Schlotterbeck nahm nach der Partie am vergangenen Wochenende seine Kollegen jedenfalls klar in die Pflicht: „Ich hoffe, dass jeder weiß, um was es geht. Wer das nicht begreift, sollte zu Hause bleiben und seine Sachen packen.“

Augsburg im Abstiegskampf angekommen

Um was es jetzt geht, sollte spätestens beim Blick auf die Tabelle jedem klar werden. Nur noch zwei Punkte vor St. Pauli steckt man zum Ende der Hinrunde mitten im Abstiegskampf – genau dort, wo man eigentlich nicht mehr stehen wollte. Jetzt hat man mit zwei Heimspielen innerhalb von vier Tagen die Gelegenheit, wieder Boden gutzumachen. In der zuletzt gezeigten Verfassung wird das aber schwer. Bevor es am Sonntag gegen den Tabellenachten aus Freiburg geht, kommt der Neunte Berlin – beides Teams aus der Tabellenregion, in der Augsburg sich mindestens verorten wollte.

Defensivstarke Union

Gegen die kompakte Union-Abwehr wird es für eine Mannschaft, die kaum eindeutige Gelegenheiten erarbeiten kann, natürlich sehr schwer werden. Seit Steffen Baumgart bei „seinen“ Eisernen vor einem Jahr übernommen hat, haben sich die Köpenicker deutlich stabilisiert. 22 Punkte aus den ersten 16 Saisonspielen sind dafür ein klarer Beleg. Auch die Bosse an der Alten Försterei haben das erkannt und den Vertrag des Trainers vor der Partie in Schwaben vorzeitig verlängert.

Schwerwiegende Ausfälle

Gut für Augsburg: Auch Union ist nicht unbedingt eine Offensivmacht, was dem FCA entgegenkommt. Mit Jeffrey Gouweleeuw und Chrislain Matsima fehlen zwei wichtige Defensivspieler verletzungsbedingt noch lange. Gut möglich, dass Augsburg sich bis Ende des Monats auf dem noch geöffneten Transfermarkt einen weiteren Verteidiger holen möchte. Mit dem zuletzt gelbgesperrten Giannoulis kann wenigstens einer der in Mönchengladbach so schmerzlich vermissten Defensivkicker wieder eingreifen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Banks, Schlotterbeck, Zesiger – Kade, Jakic, Massengo, Giannoulis – Kömür, Claude-Maurice – Essende