Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter Täter beschädigt Dacia in Augsburg mit Pflasterstein – 1.000 Euro Schaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter beschädigt Dacia in Augsburg mit Pflasterstein – 1.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg, in der Innenstadt, kam es zwischen Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 28. Dezember 2025, 10:00 Uhr, zu einem Vorfall, bei dem ein Dacia beschädigt wurde.

Unbekannter Täter wirft Pflasterstein

Ein bisher nicht identifizierter Täter warf in diesem Zeitraum offenbar das Beifahrerfenster eines Dacia Lodgy in der Rauwolffstraße mit einem Pflasterstein ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Sachschaden und Ermittlungen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu wenden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...

Neueste Artikel