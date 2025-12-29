Unbekannter Täter beschädigt Dacia in Augsburg mit Pflasterstein – 1.000 Euro Schaden

In Augsburg, in der Innenstadt, kam es zwischen Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 28. Dezember 2025, 10:00 Uhr, zu einem Vorfall, bei dem ein Dacia beschädigt wurde.

Unbekannter Täter wirft Pflasterstein

Ein bisher nicht identifizierter Täter warf in diesem Zeitraum offenbar das Beifahrerfenster eines Dacia Lodgy in der Rauwolffstraße mit einem Pflasterstein ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Sachschaden und Ermittlungen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu wenden.