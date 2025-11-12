Bundeswehr übt im Donau-Ries – Aufklärungsmanöver Ende November angekündigt

Im Zeitraum vom 24. bis 26. November 2025 wird die Bundeswehr im Rahmen einer Aufklärungsübung auch Teile des Landkreises Donau-Ries durchqueren. Nach Angaben der Streitkräfte handelt es sich um rund 30 Soldatinnen und Soldaten, die mit zehn Fahrzeugen im Einsatz sein werden.

Routineeinsatz zur Ausbildung

Die Übung ist Teil der regelmäßigen Ausbildung der Truppe und dient dazu, Aufklärungsabläufe unter realistischen Bedingungen zu trainieren. Dabei werden verschiedene Streckenabschnitte im Landkreis genutzt, um das Zusammenspiel von Fahrzeugen, Orientierung und Kommunikation zu erproben.

Keine Behinderungen für Bürger erwartet

Wie die Bundeswehr mitteilt, sind keine größeren Einschränkungen für die Bevölkerung zu erwarten. Die Manöver finden überwiegend auf öffentlichen Straßen und Wegen statt, größere Sperrungen oder Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sind nicht vorgesehen.

Zusammenarbeit mit den Behörden

Die Bundeswehr steht während des gesamten Übungszeitraums in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden und Gemeinden. Ziel ist ein reibungsloser Ablauf der Übung, ohne dass es zu Störungen im Alltag der Bürgerinnen und Bürger kommt.

Mit dieser Routineübung bleibt der Landkreis Donau-Ries einmal mehr Teil der bundesweiten Ausbildungsaktivitäten der Streitkräfte – sichtbar, aber unaufdringlich.