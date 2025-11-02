Eine Videoüberwachung – zum Beispiel auch am Augsburger Hauptbahnhof. Schon länger gibt es dort Kameras, die das Geschehen aufzeichnen. Jetzt soll eine stationäre polizeiliche Videoüberwachung dazukommen, wir haben nachgefragt warum.
Darum gibt es Videoüberwachung am Augsburger Bahnhofsvorplatz
