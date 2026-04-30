Pedelec im Wert von 3.000 Euro in Augsburger Innenstadt gestohlen
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Pedelec im Wert von 3.000 Euro in Augsburger Innenstadt gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In den letzten Tagen wurde in der Stegstraße ein hochpreisiges Pedelec gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 26. April 2026 um 17:00 Uhr und dem 28. April 2026 um 02:00 Uhr.

Diebstahl eines E-Bikes in der Innenstadt

Die Besitzerin hatte ihr E-Bike mit einem Fahrradschloss am Balkon gesichert. Dennoch gelang es einem bislang unbekannten Täter, das rund 3.000 Euro teure Fahrrad zu entwenden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Mitte bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tatzeit oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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