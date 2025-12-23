Augsburg: Über 500 Temposünder auf A8 bei Neusäß erwischt, 14 Fahrverbote verhängt

Augsburg (ots) – Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Samstag und Sonntag (20./21.12.2025) mobile Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesautobahn A8 bei Neusäß in Fahrtrichtung München durch. Von den rund 25.000 erfassten Fahrzeugen überschritten über 500 deutlich die zulässige Geschwindigkeit.

Hunderte Bußgeldanzeigen und Fahrverbote

Bei knapp 300 Fahrzeugen wird eine Bußgeldanzeige gestellt. Besonders drastisch ist die Lage für 14 Fahrzeugführer, die mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Ein Autofahrer aus dem Münchner Umland erzielte den traurigen Höchstwert von 213 km/h, obwohl an diesem Streckenabschnitt nur 120 km/h erlaubt sind.

Schwere Konsequenzen für Raser

Dieser Autofahrer überschritt die Höchstgeschwindigkeit um 93 km/h und muss sich nun auf ein mehrmonatiges Fahrverbot einstellen. Überschreitungen von über 70 km/h führen in der Regel zu einem Bußgeldbescheid mit zwei Punkten in Flensburg, drei Monaten Fahrverbot sowie einer Geldbuße in Höhe von 1.400 Euro.

Appell der Polizei

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu beachten. Überhöhte oder unangepasste Geschwindigkeit ist seit Jahren die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle.