Manuel Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg

Der Fußballlehrer, beim FCA als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation tätig, hatte interimistisch das Amt des Cheftrainers am 1. Dezember übernommen. Unter seiner Leitung präsentierte sich die Mannschaft in den vergangenen drei Partien stabilisiert, kassierte lediglich ein Gegentor und sammelte wichtige Punkte unter anderem gegen Vizemeister Bayer Leverkusen. Baum war bereits zwischen 2016 und 2019 Cheftrainer des FCA und legte in dieser Zeit den Grundstein für die Entwicklung zahlreicher Talente. So feierten Marco Richter, Raphael Framberger und Kevin Danso unter ihm ihr Bundesliga-Debüt.

„Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er genießt unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

„Die Auftritte unter Manuel Baum geben uns den Glauben an einen erfolgreichen Saisonverlauf“, sagt Benni Weber, Sportdirektor des FCA. „Zudem passt Manuel optimal zu unserer Ausrichtung, das Team weiterzuentwickeln und auch jungen Spielern das nötige Vertrauen zu schenken. Das hat er in der Vergangenheit bereits erfolgreich unter Beweis gestellt.“

Manuel Baum ergänzt: „Die Arbeit mit unserer Mannschaft hat mir große Freude bereitet. Daher freue ich mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können. Bis dahin werden wir nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.“