Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
5.1 C
London
type here...
Subscribe
Augsburger Polizei ermittelt: Unbekannte Handwerker betrügen 40-Jährigen mit überteuerter Heizungsreparatur
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Polizei ermittelt: Unbekannte Handwerker betrügen 40-Jährigen mit überteuerter Heizungsreparatur

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Augsburger Innenstadt wurde ein 40-jähriger Mann Opfer von Betrügern, die ihm für eine nicht ausgeführte Arbeit eine überhöhte Rechnung stellten. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025.

Unangemessene Rechnung für nicht erbrachte Leistung

Der Mann kontaktierte einen Notdienst, nachdem seine Heizungsanlage ausgefallen war. Zwei Handwerker wurden zu ihm geschickt, die augenscheinlich an der Heizung arbeiteten. Nach Abschluss der angeblichen Reparatur präsentierten die Unbekannten dem 40-Jährigen eine übermäßig hohe Rechnung, obwohl die Heizung weiterhin nicht funktionierte.

Ermittlungen wegen Betrugs und Wucher

Als dem Mann am nächsten Tag der Betrag als überhöht auffiel, wandte er sich an die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen Leistungsbetrugs und Wucher eingeleitet, um die beiden bislang unbekannten Männer ausfindig zu machen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...

Neueste Artikel