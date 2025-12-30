Augsburger Polizei ermittelt: Unbekannte Handwerker betrügen 40-Jährigen mit überteuerter Heizungsreparatur

Augsburg – In der Augsburger Innenstadt wurde ein 40-jähriger Mann Opfer von Betrügern, die ihm für eine nicht ausgeführte Arbeit eine überhöhte Rechnung stellten. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025.

Unangemessene Rechnung für nicht erbrachte Leistung

Der Mann kontaktierte einen Notdienst, nachdem seine Heizungsanlage ausgefallen war. Zwei Handwerker wurden zu ihm geschickt, die augenscheinlich an der Heizung arbeiteten. Nach Abschluss der angeblichen Reparatur präsentierten die Unbekannten dem 40-Jährigen eine übermäßig hohe Rechnung, obwohl die Heizung weiterhin nicht funktionierte.

Ermittlungen wegen Betrugs und Wucher

Als dem Mann am nächsten Tag der Betrag als überhöht auffiel, wandte er sich an die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen Leistungsbetrugs und Wucher eingeleitet, um die beiden bislang unbekannten Männer ausfindig zu machen.