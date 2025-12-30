Augsburg: Autofahrerin mit 185 km/h auf A8 erwischt – 1.200 Euro Bußgeld und Fahrverbot

Augsburg – Auf der Autobahn A8, kurz vor der Anschlussstelle Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart, wurde am Dienstag, den 23. Dezember 2025, eine 31-jährige Autofahrerin wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Die Kontrolle fand um 08:15 Uhr durch eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg statt.

Drastische Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt

Die Frau war mit 185 km/h unterwegs, obwohl auf diesem Streckenabschnitt nur 120 km/h erlaubt sind. Mit einer Überschreitung von 65 km/h drohen der Fahrerin nun rechtliche Konsequenzen.

Konsequenzen für die zu schnelle Fahrt

Als Folge der Geschwindigkeitsübertretung muss die 31-Jährige mit einem Bußgeld von 1.200 Euro rechnen. Zusätzlich werden ihr zwei Punkte in Flensburg eingetragen, und sie erhält ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Wichtiger Appell der Polizei

Laut Polizei gehören überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeiten zu den Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.