Montag, Dezember 29, 2025
Augsburger Verkehrspolizei verzeichnet 730 Geschwindigkeitsüberschreitungen auf A8 und B2 am Wochenende
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen (27. bis 28.12.2025) hat die Verkehrspolizei Augsburg umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn A8 sowie den Bundesstraßen B2 und B17 durchgeführt. Von über 45.000 gemessenen Fahrzeugen waren mehr als 730 deutlich zu schnell unterwegs.

Über 300 Verkehrsteilnehmer erwartet Bußgeldanzeige

Von den ertappten Fahrzeugen müssen sich rund 315 Verkehrsteilnehmer auf eine Bußgeldanzeige einstellen, während neun Fahrern zusätzlich ein Fahrverbot droht. Die restlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen ziehen Verwarnungsgelder nach sich.

Höchstgeschwindigkeitsverstoß auf der A8

Den gravierendsten Verstoß verzeichnete die Polizei auf der A8, wo ein Fahrer mit 179 km/h statt der erlaubten 120 km/h unterwegs war. Dieser erhebliche Geschwindigkeitsüberschritt von 59 km/h wird mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe von 480 Euro geahndet.

Appell der Polizei: Angemessene Geschwindigkeiten einhalten

Hohe oder unangepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren die Hauptursache für schwere und tödliche Unfälle. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Geschwindigkeiten zur Sicherung des Straßenverkehrs strikt einzuhalten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

