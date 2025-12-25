Newsletter
Foto: Bruder
1 Min.Lesezeit

Gemeinschaft und Solidarität an Heiligabend bei der traditionellen Stadtweihnacht in der Augsburger Rosenaugaststätte

Presse Augsburg

Mehrere hundert Menschen kamen auch in diesem Jahr zur Stadtweihnacht in der Rosenaugaststätte zusammen. In festlicher Atmosphäre verbrachten sie den Heiligen Abend gemeinsam bei einem warmen Essen und einem vielfältigen Begleitprogramm, das von engagierten Helferinnen und Helfern getragen wurde.

Festliches Beisammensein mit gemeinsamem Abendessen

Die Gäste wurden mit Hähnchengeschnetzeltem, Spätzle und Salat bewirtet und genossen einen stimmungsvollen Abend in vertrauter Gemeinschaft. Oberbürgermeisterin Eva Weber dankte besonders FCA-Ehrenrätin Irene Krapf, die das Festessen erneut großzügig stiftete. Unterstützt von zahlreichen Ehrenamtlichen des SKM sorgte ihr Team für einen reibungslosen Ablauf und eine herzliche Atmosphäre.

Überraschungseinladung in die WWK ARENA

Für eine besondere Freude sorgten FCA-Präsident Markus Krapf und Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Müller: Sie luden alle Teilnehmenden samt Begleitperson zu einem Bundesligaspiel des FC Augsburg im kommenden Jahr ein. Die Geste wurde von den Gästen mit großem Applaus aufgenommen.

Breite Unterstützung aus Politik und Kirche

Neben der Oberbürgermeisterin nahmen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens an der Feier teil. Unter ihnen waren der Augsburger Bischof Bertram Meier sowie der evangelische Dekan Frank Kreiselmeier, die mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung der Veranstaltung für das gesellschaftliche Miteinander in der Stadt unterstrichen.

