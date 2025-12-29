Wohin mit dem Christbaum? Stadt Augsburg bietet kostenlose Sonderabholung und Abgabestellen an

Wenn der Christbaum nach den Feiertagen ausgedient hat, stellt sich vielerorts die Entsorgungsfrage. In Augsburg gibt es dafür zwei unkomplizierte Wege: Bürgerinnen und Bürger können ihren Baum zu den Wertstoff- & Servicepunkten bringen – oder ihn zur Christbaum-Sonderabholung an die Straße legen.
Zwischen 7. und 29. Januar 2026 entsorgt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws) der Stadt Augsburg die Christbäume kostenfrei. Ein zusätzlich eingesetztes Fahrzeug sammelt die Bäume während dieses Zeitraums im gesamten Stadtgebiet ein.
Wichtig ist dabei:
Der Christbaum muss vollständig abgeschmückt, unverpackt und an einem Stück bereitliegen. Zum Abholtermin soll er spätestens bis 6:30 Uhr morgens an einem gut zugänglichen Platz in der Anfahrtsstraße abgelegt werden.
„Nur abgeschmückte Christbäume können mitgenommen werden“, betont der aws. Lametta, Kugeln, Haken und Lichterketten müssen zuvor entfernt werden.
Drei Abholtermine pro Stadtviertel
Für jedes Stadtviertel sind drei Termine vorgesehen:
Innenstadt
(Lechviertel, östl. Ulrichsviertel, St. Ulrich – Dom, Bahnhofs-, Bismarckviertel, Georgs- und Kreuzviertel, Stadtjägerviertel, Bleich und Pfärrle, Jakobervorstadt, Am Schäfflerbach)
Dienstag, 7. Januar
Montag, 20. Januar
Montag, 3. Februar
Oberhausen, Bärenkeller
Mittwoch, 8. Januar
Dienstag, 21. Januar
Dienstag, 4. Februar
Hochzoll, Herrenbach-Spickel
Donnerstag, 9. Januar
Mittwoch, 22. Januar
Mittwoch, 5. Februar
Lechhausen, Firnhaberau, Hammerschmiede
Freitag, 10. Januar
Donnerstag, 23. Januar
Donnerstag, 6. Februar
Univiertel, Antonsviertel
Montag, 13. Januar
Montag, 27. Januar
Montag, 10. Februar
Hochfeld, Göggingen, Inningen, Bergheim, Neubergheim
Dienstag, 14. Januar
Dienstag, 28. Januar
Dienstag, 11. Februar
Kriegshaber, Pfersee
Mittwoch, 15. Januar
Mittwoch, 29. Januar
Mittwoch, 12. Februar
Haunstetten – Siebenbrunn
Donnerstag, 16. Januar
Donnerstag, 30. Januar
Donnerstag, 13. Februar
Weitere Informationen stellt der aws online zur Verfügung unter: aws.augsburg.de
Abgabe beim Wertstoffhof ebenfalls möglich
Christbäume werden ausschließlich zu den genannten Abholterminen mitgenommen. Wer den Baum früher entsorgen möchte, kann ihn kostenfrei an folgenden Wertstoff- & Servicepunkten abgeben:
Holzweg 32
Unterer Talweg 89
Johannes-Haag-Straße 29
Oberer Auweg 11
Auch hier gilt: Der Baum muss vollständig abgeschmückt sein.
Informationen zu den Öffnungszeiten finden sich ebenfalls unter aws.augsburg.de
Nachhaltige Weiterverwertung
Die eingesammelten Christbäume werden zur Deponie Augsburg-Nord gebracht, dort gehäckselt und anschließend als Hackschnitzel weiterverwendet.
So verbindet die Stadt Augsburg die umweltgerechte Entsorgung mit einer nachhaltigen Nutzung des Grünguts.