Wohin mit dem Christbaum? Stadt Augsburg bietet kostenlose Sonderabholung und Abgabestellen an

Wenn der Christbaum nach den Feiertagen ausgedient hat, stellt sich vielerorts die Entsorgungsfrage. In Augsburg gibt es dafür zwei unkomplizierte Wege: Bürgerinnen und Bürger können ihren Baum zu den Wertstoff- & Servicepunkten bringen – oder ihn zur Christbaum-Sonderabholung an die Straße legen.

Zwischen 7. und 29. Januar 2026 entsorgt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws) der Stadt Augsburg die Christbäume kostenfrei. Ein zusätzlich eingesetztes Fahrzeug sammelt die Bäume während dieses Zeitraums im gesamten Stadtgebiet ein.

Wichtig ist dabei:



Der Christbaum muss vollständig abgeschmückt, unverpackt und an einem Stück bereitliegen. Zum Abholtermin soll er spätestens bis 6:30 Uhr morgens an einem gut zugänglichen Platz in der Anfahrtsstraße abgelegt werden.

„Nur abgeschmückte Christbäume können mitgenommen werden“, betont der aws. Lametta, Kugeln, Haken und Lichterketten müssen zuvor entfernt werden.

Drei Abholtermine pro Stadtviertel

Für jedes Stadtviertel sind drei Termine vorgesehen:

Innenstadt

(Lechviertel, östl. Ulrichsviertel, St. Ulrich – Dom, Bahnhofs-, Bismarckviertel, Georgs- und Kreuzviertel, Stadtjägerviertel, Bleich und Pfärrle, Jakobervorstadt, Am Schäfflerbach)

Dienstag, 7. Januar

Montag, 20. Januar

Montag, 3. Februar

Oberhausen, Bärenkeller

Mittwoch, 8. Januar

Dienstag, 21. Januar

Dienstag, 4. Februar

Hochzoll, Herrenbach-Spickel

Donnerstag, 9. Januar

Mittwoch, 22. Januar

Mittwoch, 5. Februar

Lechhausen, Firnhaberau, Hammerschmiede

Freitag, 10. Januar

Donnerstag, 23. Januar

Donnerstag, 6. Februar

Univiertel, Antonsviertel

Montag, 13. Januar

Montag, 27. Januar

Montag, 10. Februar

Hochfeld, Göggingen, Inningen, Bergheim, Neubergheim

Dienstag, 14. Januar

Dienstag, 28. Januar

Dienstag, 11. Februar

Kriegshaber, Pfersee

Mittwoch, 15. Januar

Mittwoch, 29. Januar

Mittwoch, 12. Februar

Haunstetten – Siebenbrunn

Donnerstag, 16. Januar

Donnerstag, 30. Januar

Donnerstag, 13. Februar

Weitere Informationen stellt der aws online zur Verfügung unter: aws.augsburg.de

Abgabe beim Wertstoffhof ebenfalls möglich

Christbäume werden ausschließlich zu den genannten Abholterminen mitgenommen. Wer den Baum früher entsorgen möchte, kann ihn kostenfrei an folgenden Wertstoff- & Servicepunkten abgeben:

Holzweg 32

Unterer Talweg 89

Johannes-Haag-Straße 29

Oberer Auweg 11

Auch hier gilt: Der Baum muss vollständig abgeschmückt sein.



Informationen zu den Öffnungszeiten finden sich ebenfalls unter aws.augsburg.de

Nachhaltige Weiterverwertung

Die eingesammelten Christbäume werden zur Deponie Augsburg-Nord gebracht, dort gehäckselt und anschließend als Hackschnitzel weiterverwendet.

So verbindet die Stadt Augsburg die umweltgerechte Entsorgung mit einer nachhaltigen Nutzung des Grünguts.