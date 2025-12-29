Verletzt durch Böller oder Rakete? So geht Erste Hilfe

VermischtesWeniger als 1 Min.LesezeitVerletzt durch Böller oder Rakete? So geht Erste HilfeVon Presse Augsburg29. Dezember 2025FacebookTwitterPinterestWhatsApp Ein Notfallmediziner erklärt, wie man bei Unfällen mit Feuerwerk richtig handelt. Presse AugsburgNewsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.Meistgelesen Polizei & Co25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg 28. Dezember 2025 0 In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,... Polizei & CoSchwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer 28. Dezember 2025 0 Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen... Augsburg StadtPolizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025 28. Dezember 2025 0 Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute Überregionale NachrichtenÜber 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt 28. Dezember 2025 0 In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus.... Polizei & CoÜberschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht 28. Dezember 2025 0 Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.Neueste ArtikelFreuding kündigt Konsequenzen bei Fallschirmjägern an Vermischtes 29. Dezember 2025 Rettungsdienst appeliert zum Jahreswechsel: Nehmen Sie Rücksicht auf Rettungskräfte! Vermischtes 29. Dezember 2025 Wohin mit dem Christbaum? Stadt Augsburg bietet kostenlose Sonderabholung und Abgabestellen an Augsburg Stadt 29. Dezember 2025 Vom Schweigen zum Gespräch – Gespräche über Trauer, Erwartungen und neue Wege im Umgang mit Verlust Neu-Ulm 29. Dezember 2025 Antiterroreinsatz eskaliert: Tote bei Razzia gegen IS-Anhänger nahe Istanbul Vermischtes 29. Dezember 2025