Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
7.2 C
London
type here...
Subscribe
Sexsymbol und Mythos: Filmlegende Bardot ist tot
VermischtesNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sexsymbol und Mythos: Filmlegende Bardot ist tot

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Halb Vamp, halb Lolita: Brigitte Bardot wurde mit ihrem Sex-Appeal über Nacht zum Star. Doch auf der Höhe ihrer Karriere feierte sie ihren Abschied. Nun ist die Filmlegende gestorben.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Politik & Wirtschaft

Ex-Diplomat Kovrig warnt vor China-Schock

0
Der China-Experte und Ex-Diplomat Michael Kovrig sieht im chinesischen...
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel