Halb Vamp, halb Lolita: Brigitte Bardot wurde mit ihrem Sex-Appeal über Nacht zum Star. Doch auf der Höhe ihrer Karriere feierte sie ihren Abschied. Nun ist die Filmlegende gestorben.
Sexsymbol und Mythos: Filmlegende Bardot ist tot
Halb Vamp, halb Lolita: Brigitte Bardot wurde mit ihrem Sex-Appeal über Nacht zum Star. Doch auf der Höhe ihrer Karriere feierte sie ihren Abschied. Nun ist die Filmlegende gestorben.
Meistgelesen
Augsburger Panther
Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Newsletter
Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...
Polizei & Co
Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Politik & Wirtschaft
Ex-Diplomat Kovrig warnt vor China-Schock
Der China-Experte und Ex-Diplomat Michael Kovrig sieht im chinesischen...
Vermischtes
Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...