Augsburg: 18-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall in der Jakoberwallstraße – Polizei ermittelt

Am frühen Mittwochmorgen, den 17. Dezember 2025, ereignete sich in Augsburgs Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Unfallort.

Unfall in der Jakoberwallstraße

Gegen 02:15 Uhr war ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem Auto in der Jakoberwallstraße in Richtung Jakobertor unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 9 verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, wich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grünstreifen sowie einer Hecke. Dabei wurde das Fahrzeug stark beschädigt.

Flucht und Festnahme

Trotz der erheblichen Schäden setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Polizeibeamter, der privat unterwegs war, bemerkte das schwer beschädigte Fahrzeug aufgrund der Lautstärke und des Funkenflugs. Eine herbeigerufene Polizeistreife spürte den Fahrer schließlich auf. Es handelte sich um einen 18-jährigen Mann.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.