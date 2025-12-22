Körperverletzung bei Fußballturnier in Augsburg: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kam es während eines Fußballturniers im Karl-Rommel-Weg in Haunstetten / Siebenbrunn zu einem Vorfall.

Streit eskaliert bei Fußballturnier

Gegen 13:45 Uhr entwickelte sich bei dem Turnier eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die zu einem körperlichen Konflikt führte. Dabei wurde mindestens eine Person durch einen bislang unbekannten Mann leicht verletzt.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu wenden.