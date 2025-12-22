Newsletter
Einbruch in Augsburger Imbiss: Polizei sucht Zeugen für nächtlichen Diebstahl am Judenberg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Augsburger Imbiss: Polizei sucht Zeugen für nächtlichen Diebstahl am Judenberg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht zum Freitag (19.12.2025) wurde ein Einbruch in einen Imbiss am Judenberg verübt. Zwischen Donnerstagabend (18.12.2025) gegen 19.15 Uhr und Freitagmorgen um 05.30 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in das Lokal ein.

Einbruch am Judenberg

Bei dem Einbruch entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Täter sind bisher unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeitspanne verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel