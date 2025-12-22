Newsletter
Tödlicher Unfall auf B17 bei Augsburg: Autofahrer verstirbt nach Crash und Fahrzeugbrand
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Montag, dem 22. Dezember 2025, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B17 bei der Anschlussstelle Gabelsberger Straße in Fahrtrichtung Süden. Ein 41-jähriger Autofahrer verlor gegen 03:30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Schwerer Unfall auf der B17

Der Unfall begann, als der Fahrer auf die B17 auffuhr. Er prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Stillstand. Das Fahrzeug fing Feuer, doch die Feuerwehr konnte den Mann aus dem brennenden Auto bergen.

Vergeblicher Rettungsversuch

Der 41-jährige Mann musste noch vor Ort reanimiert werden. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Der Sachschaden durch den Unfall beläuft sich auf über 100.000 Euro.

Vollsperrung der B17

Die B17 musste nach dem Unfall für gut drei Stunden komplett gesperrt werden, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergungsarbeiten durchzuführen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

