Landkreis Augsburg baut digitalen Hochwasserschutz aus

Nach den schweren Überschwemmungen im Jahr 2024 verstärkt der Landkreis Augsburg seine Anstrengungen im Hochwasserschutz. Gemeinsam mit den Kommunen entlang von Schmutter und Zusam wurde ein erweitertes Schutzkonzept entwickelt, das vor allem auf digitale Technik setzt.

Kernpunkte sind zusätzliche digitale Messpegel in den Gemeinden sowie ein verbessertes Wettervorhersagesystem mit zentralem Online-Zugriff für Kommunen und Einsatzkräfte. Ziel ist es, Hochwasserlagen früher zu erkennen und schneller reagieren zu können.

90 Prozent der Kosten werden übernommen

Das Bayerisches Staatsministerium für Digitales unterstützt das Projekt mit einer Förderung in Höhe von 49.164,04 Euro und übernimmt damit 90 Prozent der Gesamtkosten. Die Mittel stammen aus dem Modellprojekt für ein KI-gestütztes Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem.

Die neuen Messpegel sollen noch im Laufe dieses Jahres installiert werden. Durch die Kombination aus Sensorik, digitalen Daten und moderner Auswertungstechnologie sollen Einsatzkräfte und Bevölkerung künftig noch gezielter und früher gewarnt werden können.

Weitere Investitionen notwendig

Trotz der hohen Förderung wird deutlich gemacht, dass dies nur ein weiterer Schritt in einem umfassenden Hochwasserschutzkonzept ist. Neben digitalen Lösungen seien auch langfristig größere bauliche Maßnahmen erforderlich, für die entsprechende Mittel bereitgestellt werden müssten.