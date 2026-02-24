Augsburger Panther lizenzieren Markus Keller – Torhüter ab sofort spielberechtigt

Die Augsburger Panther sichern sich für das Hauptrunden-Finale der Deutschen Eishockey Liga auf der Torhüterposition ab und haben Markus Keller lizenziert.

Keller ist ab sofort spielberechtigt und hat bereits mit dem Team trainiert. Die Lizenzierung von Markus Keller soll dem Trainerteam um Bill Peters die maximale Flexibilität in der Mannschaftsaufstellung für die entscheidenden acht Spiele im Kampf um Platz 10 in der PENNY DEL ermöglichen. Zudem sichert sich der Club mit der Vergabe einer ohnehin noch freien Spielerlizenz für mögliche Ausfälle auf der wichtigen Torhüterposition im Saisonendspurt ab.

Markus Keller hatte seine aktive Laufbahn im vergangenen Frühjahr nach 13 Spielzeiten in der Deutsche Eishockey Ligaursprünglich beendet und anschließend eine Funktion im Management der Augsburger Panther übernommen. Nun kehrt er überraschend aufs Eis zurück und komplettiert das Torhüterteam. Hinter Peyton Jones und Michael Garteig verfügen die Panther damit über eine erfahrene zusätzliche Option zwischen den Pfosten.