Dienstag, Dezember 30, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Presse Augsburg-Gewinnspiel | Biyon Kattilathu – Eine Reise zum Glück – Tour 2025 /2026 in Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Anzeige | Erlebe Biyons neues Live-Programm “Eine Reise zum Glück” – eine Feel-Good-Show, die nicht nur für Lacher, sondern auch für jede Menge Inspiration, Dankbarkeit und Glück sorgt.

Biyon nimmt uns mit seinem einzigartigen Mix aus Humor und tiefen, inspirierenden Gedanken mit auf eine Reise zu uns selbst.

Hier geht es nicht nur um kurzweilige Unterhaltung, sondern um eine tiefgehende Erfahrung, die das Publikum zum Lachen, Nachdenken und Fühlen bringt.
Am Ende bleibt nicht nur ein Lächeln, sondern auch das Gefühl von Glück und Dankbarkeit, das uns noch lange begleitet.

Sei dabei und komm mit auf eine Reise zum Glück.

Biyon Kattilathu am Fr, 23.01.26 um 20:00 Uhr im Kongress am Park Augsburg. Tickets sind in den bekannten Vorverkaufsstellen und bei eventim.

Wir verlosen 3×2 Tickets für die Show

So können Sie gewinnen:
1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 06. Januar 2026, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

