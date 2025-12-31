AEV zeigt Kampfgeist in München – Augsburger Panther holen Punkt

Die Augsburger Panther lieferten im Derby beim EHC Red Bull München vor starker Kulisse erneut eine engagierte Leistung ab. Trotz intensiver Bemühungen musste sich der AEV am Ende aber knapp geschlagen geben.

Beide Teams begannen das letzte Spiel des Jahres im SAP Garden mit hohem Tempo. Die Panther zeigten eine stabile Defensivarbeit und fanden auch immer wieder Wege nach vorne. In erster Linie musste sich der AEV aber zunächst einem starken Münchner Angriffsdruck erwehren. Nach einem torlosen ersten Drittel gelang den Gastgebern im Mittelabschnitt durch Eisenschmid (28.) der Führungstreffer. Weil es den Schwaben wenig später nicht gelang, einen Ehliz-Pass zu verteidigen, konnte Ferguson wenig später sogar noch erhöhen (34.). Augsburg gab sich nicht auf und kam durch einen Treffer der spielenden Legende TJ Trevelyan wieder ins Spiel fand (37.).

Letzte Phase bleibt spannend

Auch im Schlussabschnitt blieben die Panther dran und versuchten zum Ausgleich zu kommen, lange ohne den verdienten Erfolg. Fünf Minuten vor dem Ende der Schlusssirene nagelte Louis die Scheibe zum 2:2 ins Tor.

Augsburg hatte sich einen Zähler verdient. Bis 30 Sekunden vor dem Ende der anstehenden Verlängerung konnte der AEV das Spiel unentschieden halten, doch Murphy sicherte den Oberbayern den Zusatzpunkt.

Wie schon gegen Mannheim konnte das Team von Bill Peters gegen ein Topteam mithalten und musste sich aber erneut mit einem Zähler begnügen. Auch wenn die Punkte diesmal an die Gastgeber gingen, bleibt die Leistung Mut machend für die kommenden Aufgaben. Nach dem Jahreswechsel geht es mit einem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Schwnningen weiter (2.1.26/19:30 Uhr).