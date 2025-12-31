Presse Augsburg wünscht Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr 2026!

Zum Jahreswechsel möchten wir uns herzlich bei allen Leserinnen und Leser von Presse Augsburg bedanken. Ein neues Jahr beginnt – mit neuen Chancen, Herausforderungen und vielen spannenden Geschichten aus unserer Region.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2026. Möge das kommende Jahr viele positive Momente, Zuversicht und schöne Begegnungen bereithalten. Vielen Dank für Ihre Treue, Ihre Anregungen und Ihr Interesse an unserer täglichen Arbeit.

Auch im neuen Jahr werden wir Sie weiterhin zuverlässig mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und Berichten aus Augsburg und der Region versorgen. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen fortzusetzen.

Kommen Sie gut ins neue Jahr – alles Gute für 2026! 🍀✨