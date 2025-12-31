Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
0.6 C
London
type here...
Subscribe
Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Presse Augsburg wünscht Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr 2026!

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Zum Jahreswechsel möchten wir uns herzlich bei allen Leserinnen und Leser von Presse Augsburg bedanken. Ein neues Jahr beginnt – mit neuen Chancen, Herausforderungen und vielen spannenden Geschichten aus unserer Region.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2026. Möge das kommende Jahr viele positive Momente, Zuversicht und schöne Begegnungen bereithalten. Vielen Dank für Ihre Treue, Ihre Anregungen und Ihr Interesse an unserer täglichen Arbeit.

Auch im neuen Jahr werden wir Sie weiterhin zuverlässig mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und Berichten aus Augsburg und der Region versorgen. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen fortzusetzen.

Kommen Sie gut ins neue Jahr – alles Gute für 2026! 🍀✨

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Vermischtes

KORREKTUR: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Schwerer Unfall mit Polizeifahrzeug in Lappersdorf: Eine Person schwer verletzt

0
Am 30. Dezember 2025 ereignete sich auf der Regensdorfer...

Neueste Artikel