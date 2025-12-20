Augsburger Panther belohnen sich in Frankfurt mit wichtigem Auswärtssieg

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie haben die Augsburger Panther in der DEL ein starkes Lebenszeichen gesendet. Bei den Löwen Frankfurt zeigte der AEV eine engagierte Leistung, verspielte zwar eine frühe Führung, behielt am Ende aber die Nerven und sicherte sich mit einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung zwei enorm wichtige Punkte.

Der AEV erwischte einen perfekten Start in die Partie. Früh setzten die Panther die Gastgeber unter Druck und belohnten sich schnell. D.J. Busdeker traf bereits in der zweiten Minute zur Führung, nachdem Augsburg die Anfangsphase klar bestimmte. Auch danach blieb das Team von Coach Bill Peters tonangebend und erspielte sich weitere Möglichkeiten.

Dominanz im ersten Drittel

In der 14. Minute erhöhte Riley Damiani auf 2:0, als er einen schnellen Vorstoß aus der eigenen Zone eiskalt abschloss. Die Panther kontrollierten das Spielgeschehen weiterhin und ließen Frankfurt nur selten zur Entfaltung kommen. Zur ersten Pause war die Führung der Augsburger hochverdient.

Frankfurt kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild allmählich. Zwar hatte der AEV zunächst weiterhin gute Chancen, doch die Löwen wurden effektiver. Tommy Pasanen verkürzte mit einem Schuss von der blauen Linie, ehe Frankfurt kurz vor der zweiten Pause durch Linus Fröberg den Ausgleich erzielte. Das Spiel war nun völlig offen.

Spannung bis zur Verlängerung

Im Schlussabschnitt ging es hin und her. Frankfurt nutzte ein Überzahlspiel zur erstmaligen Führung durch Matthew Wedman, doch die Panther antworteten prompt. Madison Bowey sorgte mit einem abgefälschten Schuss für das 3:3 und schickte die Partie in die Verlängerung.

Busdeker entscheidet in Unterzahl

In der Overtime avancierte erneut D.J. Busdeker zum Matchwinner. In Unterzahl behielt er bei einem Alleingang die Übersicht und verwandelte eiskalt zum umjubelten Siegtreffer. Mit dem Erfolg in Frankfurt verschaffen sich die Panther nicht nur zwei wichtige Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.























