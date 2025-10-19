Augsburger Panther reiten nach Sieg über Frankfurt weiter auf der Erfolgswelle

Mit einem über weite Strecken überzeugenden Heimauftritt sicherten sich die Augsburger Panther den fünften DEL-Sieg in Serie. Das 5:3 über die Löwen Frankfurt brachte dem AEV drei weitere Zähler ein. Die Schwaben reiten auf einer Erfolgswelle.

Am Freitag gingen die Augsburger Panther zum vierten Mal in Serie in der DEL als Sieger vom Eis. In Bremerhaven gab es für den AEV durch ein 4:3 n.P. zwei weitere Zähler. Die Schwaben wollten an dieser Stelle weitermachen und das passierte dann auch.

Frühe Führung für Augsburg

Grenier brachte die Hausherren nach einem katastrophalen Fehlpasse eines Frankfurter Verteidigers früh in Führung (6.), Louis ließ wenig später den zweiten Treffer folgen. Nach einem tollen Zuspiel von Blank erzielte der US-Amerikaner sein erstes Saisontor (10.). Weil man es verpasste die gute Phase für die Vorentscheidung zu nützen, ließ man die Löwen besser ins Spiel kommen. Der glänzend aufgelegte Garteig-Vertreter rettet die Null aber in die Kabine.

Anschluss wirft den AEV nicht zurück

Lange sollte dies aber so nicht mehr Bestand haben. Die Hessen konnten ihre erste Überzahlsituation durch Brace zum Anschluss nützen. Weil er anschließend provokativ in den Augsburger Fanblock jubelte, wird der Torschütze nicht nur wegen des Treffers negativ in Erinnerung bleiben (25.).

Das gute Auftreten der Frankfurter in Überzahl und der Treffer sollten aber kurz Wirkung zeigen. Spätestens als Schemitsch mit einem Gewaltschuss den Pfosten getroffen hatte (29.) war Augsburg wieder im Spiel. Jetzt wollten auch sie zeigen, dass sie das Powerplay beherrschen. Ein Großteil der Strafzeit war bereits abgelaufen, als es dann tatsächlich hinter Löwen-Keeper Pantkowski klingelte. Die Mannschaft von Tom Rowe übersah Grenier am langen Pfosten, der zum zweiten Mal an diesem Nachmittag einschoss (32.). Der Jubel war kaum verebbt, da legten die Jungs vom Schleifgraben nach. Busdeker ließ nach einem punktgenauen Zuspiel keine Zweifel mehr am späteren Sieger aufkommen (37.).

Erst Zauber-Panther, dann Zitterspiel

Wie heißt es so schön? Wenn es läuft, dann läuft es. Die Panther wirbelten nach der zweiten Pause einfach weiter. Es ist eine Augenweide, dem Team in diesen Tage zuzusehen. Die Vorbereitung zu Greniers Hattrick-Tor (44.) ist nur eine der Aktionen, die das Prädikat „künstlerisch wertvoll“ verdienen. Weil danach die Konzentration bei den Fuggerstädtern dahin war, kamen die Löwen durch Brace (49.) und Wilkie (53.) doch nochmals gefährlich nahe. Weil offensichtlich die Kräfte zu schwinden schienen, musste man sich durch eine heiße Schlussphase kämpfen, schlussendlich mit Erfolg

Weiter geht es für die AEV bereits am kommenden Donnerstag. Die Augsburger Panther wollen dann mit einem Derbysieg über den ERC Ingolstadt die Erfolgswelle weiter reiten.