Nördlingen. – Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen zählt zu den bedeutendsten technischen Museen Süddeutschlands. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks vermittelt es eindrucksvoll die Entwicklung der Eisenbahn in Bayern seit dem 19. Jahrhundert.

Das Museum wurde 1969 gegründet und zeigt heute über 250 historische Fahrzeuge – darunter Dampflokomotiven, Dieselloks, Triebwagen und Waggons aus verschiedenen Epochen. Der 15-ständige Lokschuppen mit seiner großen Drehscheibe bildet das Zentrum der Anlage. Werkstätten, ein Wasserturm und alte Gleisanlagen ergänzen das authentische Erscheinungsbild des früheren Bahnbetriebswerks.

Neben der ständigen Ausstellung finden regelmäßig Sonderveranstaltungen statt, bei denen historische Züge auf die Gleise gehen. Auch Führungen und Aktionstage machen das Museum zu einem beliebten Ziel für Technikfreunde und Familien.

Das Museum ist von März bis Oktober geöffnet. Besucher finden es in der Straße Am Hohen Weg 6a in Nördlingen, nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt.