Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.8 C
London
type here...
Subscribe
Donau-RiesFreizeitBildergalerien
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bildergalerie | Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen begeistert Jung und Alt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nördlingen. – Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen zählt zu den bedeutendsten technischen Museen Süddeutschlands. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks vermittelt es eindrucksvoll die Entwicklung der Eisenbahn in Bayern seit dem 19. Jahrhundert.

Das Museum wurde 1969 gegründet und zeigt heute über 250 historische Fahrzeuge – darunter Dampflokomotiven, Dieselloks, Triebwagen und Waggons aus verschiedenen Epochen. Der 15-ständige Lokschuppen mit seiner großen Drehscheibe bildet das Zentrum der Anlage. Werkstätten, ein Wasserturm und alte Gleisanlagen ergänzen das authentische Erscheinungsbild des früheren Bahnbetriebswerks.

Neben der ständigen Ausstellung finden regelmäßig Sonderveranstaltungen statt, bei denen historische Züge auf die Gleise gehen. Auch Führungen und Aktionstage machen das Museum zu einem beliebten Ziel für Technikfreunde und Familien.

Das Museum ist von März bis Oktober geöffnet. Besucher finden es in der Straße Am Hohen Weg 6a in Nördlingen, nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel