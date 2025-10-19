Augsburger Straßenbahn: 25-Jähriger belästigt Frau und greift Passanten an – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Am Freitagnachmittag, dem 17. Oktober 2025, ereignete sich ein Vorfall in einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Haunstetten Nord. Ein 25-jähriger Mann belästigte dabei eine bislang unbekannte Frau.

Zwischenfall in der Straßenbahn

Gegen 15.45 Uhr begann der 25-Jährige, die Frau verbal zu belästigen. Als die Frau an der Haltestelle Haunstetter Straße ausstieg, verließ auch der Mann die Straßenbahn und folgte ihr. Dieses Verhalten blieb nicht unbemerkt.

Passanten greifen ein

Zwei aufmerksame Passanten bemerkten das Verhalten des Mannes und sprachen ihn darauf an. Der 25-Jährige reagierte aggressiv und ging auf die beiden Passanten los. Die Polizei wurde verständigt und konnte den Täter im näheren Umfeld ausfindig machen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Frau und die beiden Passanten leider nicht mehr vor Ort.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die beiden Passanten, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.