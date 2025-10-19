Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.9 C
London
type here...
Subscribe
Augsburger Straßenbahn: 25-Jähriger belästigt Frau und greift Passanten an – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Straßenbahn: 25-Jähriger belästigt Frau und greift Passanten an – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitagnachmittag, dem 17. Oktober 2025, ereignete sich ein Vorfall in einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Haunstetten Nord. Ein 25-jähriger Mann belästigte dabei eine bislang unbekannte Frau.

Zwischenfall in der Straßenbahn

Gegen 15.45 Uhr begann der 25-Jährige, die Frau verbal zu belästigen. Als die Frau an der Haltestelle Haunstetter Straße ausstieg, verließ auch der Mann die Straßenbahn und folgte ihr. Dieses Verhalten blieb nicht unbemerkt.

Passanten greifen ein

Zwei aufmerksame Passanten bemerkten das Verhalten des Mannes und sprachen ihn darauf an. Der 25-Jährige reagierte aggressiv und ging auf die beiden Passanten los. Die Polizei wurde verständigt und konnte den Täter im näheren Umfeld ausfindig machen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Frau und die beiden Passanten leider nicht mehr vor Ort.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die beiden Passanten, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
FC Augsburg

FC Augsburg sichert sich einen Punkt in Köln

0
Nach dem Sieg über Wolfsburg ließ der FC Augsburg nach der Länderspielpause einen Punktgewinn folgen. Beim 1. FC Köln sicherten sich die Schwaben durch ein 1:1 einen Zähler.

Neueste Artikel