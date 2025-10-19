Polizei und Feuerwehr bergen zwei Personen vom Dach des Augsburger Staatstheaters nach Hausfriedensbruch

Augsburg – Am Samstag, den 18. Oktober 2025, entdeckte die Polizei zwei 20-jährige Personen auf dem Dach des Staatstheaters in Augsburg.

Polizeieinsatz im Staatstheater

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Streifenpolizisten während einer Patrouille, dass mehrere Türen des aktuell im Umbau befindlichen Staatstheaters offenstanden. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude und setzten eine Drohne ein, um die beiden Personen schließlich auf dem Dach zu lokalisieren.

Rettung durch Höhenrettungsteam

Ein direkter Zugang zum Dach war für die Polizei nicht möglich, weshalb das Höhenrettungsteam der Berufsfeuerwehr Augsburg zur Unterstützung gerufen wurde. Gemeinsam mit den Polizeikräften gelang es der Höhenrettung, die beiden Personen sicher vom Dach zu bringen.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs

Gegen die beiden jungen Erwachsenen wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich: “Das Betreten von Baustellen ist verboten und birgt erhebliche Gefahren, wie Absturzrisiken und ungesicherte Bereiche. Wer dort unbefugt eindringt, setzt sich und andere großen Gefahren aus.”