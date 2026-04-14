Drei Weltkriegs-Splitterbomben am Memminger Airport erfolgreich entschärft
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Drei Weltkriegs-Splitterbomben am Memminger Airport erfolgreich entschärft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Nach der Entdeckung von Kampfmitteln am Flughafen Memmingerberg verlief die anschließende Entschärfung erfolgreich. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärften drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Gefahr gebannt: Sicherheit gewährleistet

Die Bomben, die während Bauarbeiten im Sicherheitsbereich des Flughafens gefunden wurden, waren jeweils etwa 10 kg schwer. Der Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern abgesperrt, um die Öffentlichkeit zu schützen. Polizeivizepräsident und Einsatzleiter Michael Haber betonte: „Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Letztlich konnten die gefundenen Kampfmittel fachgerecht und sicher entschärft werden.“

Flugbetrieb wird wie gewohnt fortgesetzt

Dank der erfolgreichen Entschärfung kann der Flugbetrieb am Mittwoch, dem 15.04.2026, wie geplant wieder aufgenommen werden. Die Einsatzkräfte und der Flughafenbetreiber arbeiteten koordiniert, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Flughafen war während der gesamten Aktion uneingeschränkt erreichbar.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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