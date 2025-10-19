Mann mit Schreckschusspistole in Augsburger Innenstadt festgenommen – Ermittlungen wegen Waffengesetzesverstoß eingeleitet

Am frühen Sonntagmorgen, dem 19. Oktober 2025, sorgte ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt für Aufsehen. In der Annastraße feuerte ein 20-jähriger Mann mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft ab.

Polizeieinsatz nach Knallgeräuschen

Gegen 00:45 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei aufgrund der lauten Knallgeräusche. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, flüchtete der 20-Jährige zunächst, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Waffenfund und rechtliche Konsequenzen

In der Nähe des Vorfalls entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem Mann zugeordnet und sichergestellt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. Sie betont, dass das Mitführen von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit eine Gefahr für alle Beteiligten darstellt und strafrechtliche Folgen haben kann.