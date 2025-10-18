Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
11.6 C
London
type here...
Subscribe
Landkreis AugsburgPolizei & CoNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

Sebastian Pfister
Von Sebastian Pfister

Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

Königsbrunn, 18. Oktober 2025 – Ein ungewöhnlicher Vorfall sorgte in den frühen Morgenstunden in Königsbrunn für Aufsehen: Eine Passantin entdeckte vor dem Kino am Europaplatz einen Mann, der lediglich mit einem T-Shirt bekleidet war.

Die Frau verständigte umgehend die Polizei, die wenig später am Einsatzort eintraf. Die Beamten trafen dort auf einen 50-jährigen Mann, der augenscheinlich desorientiert wirkte, jedoch weder alkoholisiert noch verletzt war.

Wie sich im Gespräch herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen Gast eines nahegelegenen Hotels. Er konnte sich allerdings nicht erklären, wie er – nur mit einem T-Shirt bekleidet – auf den Platz gelangt war.

Die Polizisten begleiteten den Mann schließlich sicher zurück in sein Hotelzimmer. Offenbar war der nächtliche Spaziergang auf einen schlafwandlerischen Zustand zurückzuführen.

Die Polizei betonte, dass kein strafbares Verhalten vorlag und der Mann wohlauf ist. Der Vorfall endete somit glimpflich – wenn auch mit einer ungewöhnlichen nächtlichen Geschichte für Königsbrunn.

Sebastian Pfister
Sebastian Pfisterhttp://presse-augsburg.de

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Augsburg Stadt

Großrazzia in Augsburg und Oberfranken – Zwei Männer in Untersuchungshaft

0
In einer großangelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei Schwaben Nord...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Polizei & Co

Zeugen gesucht | Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

0
Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Neueste Artikel