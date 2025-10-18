Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

Königsbrunn, 18. Oktober 2025 – Ein ungewöhnlicher Vorfall sorgte in den frühen Morgenstunden in Königsbrunn für Aufsehen: Eine Passantin entdeckte vor dem Kino am Europaplatz einen Mann, der lediglich mit einem T-Shirt bekleidet war.

Die Frau verständigte umgehend die Polizei, die wenig später am Einsatzort eintraf. Die Beamten trafen dort auf einen 50-jährigen Mann, der augenscheinlich desorientiert wirkte, jedoch weder alkoholisiert noch verletzt war.

Wie sich im Gespräch herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen Gast eines nahegelegenen Hotels. Er konnte sich allerdings nicht erklären, wie er – nur mit einem T-Shirt bekleidet – auf den Platz gelangt war.

Die Polizisten begleiteten den Mann schließlich sicher zurück in sein Hotelzimmer. Offenbar war der nächtliche Spaziergang auf einen schlafwandlerischen Zustand zurückzuführen.

Die Polizei betonte, dass kein strafbares Verhalten vorlag und der Mann wohlauf ist. Der Vorfall endete somit glimpflich – wenn auch mit einer ungewöhnlichen nächtlichen Geschichte für Königsbrunn.