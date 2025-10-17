Newsletter
Polizei verhindert mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern in Augsburg am frühen Morgen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 17. Oktober 2025, gelang es der Polizei, in den frühen Morgenstunden mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern im Augsburger Antonsviertel und Hochfeld zu verhindern.

Erste Kontrolle im Alten Postweg

Gegen 03.00 Uhr stoppten Polizisten eine 19-jährige Frau im Alten Postweg, die sichtlich alkoholisiert war und mit einem Leih-E-Scooter starten wollte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten mit einem Wert von über einem Promille.

Zweiter Vorfall in der Immelmannstraße

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich wenig später in der Immelmannstraße. Dort planten zwei 20-jährige Männer, mit einem E-Scooter loszufahren. Auch bei ihnen ergaben Atemalkoholtests eine Alkoholisierung von etwa einem Promille.

Folgenlose Heimkehr

In beiden Fällen entschieden sich die Betroffenen, den Heimweg entweder zu Fuß oder mit einem Taxi anzutreten. Strafrechtliche Konsequenzen haben sie nicht zu befürchten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

