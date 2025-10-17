Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall in Augsburg: E-Bike prallt gegen geparkten Mercedes

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, ereignete sich in Augsburg-Pfersee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer alkoholisiert war. Der Vorfall fand in der Bürgermeister-Bohl-Straße statt.

Unfallhergang

Gegen 22:30 Uhr kollidierte der 64-Jährige mit seinem E-Bike mit einem geparkten Mercedes, wodurch er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Alkohol am Steuer

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund des Alkoholkonsums gegen den 64-Jährigen aufgenommen. Der Radfahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.