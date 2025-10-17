Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall in Augsburg: E-Bike prallt gegen geparkten Mercedes
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, ereignete sich in Augsburg-Pfersee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer alkoholisiert war. Der Vorfall fand in der Bürgermeister-Bohl-Straße statt.

Unfallhergang

Gegen 22:30 Uhr kollidierte der 64-Jährige mit seinem E-Bike mit einem geparkten Mercedes, wodurch er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Alkohol am Steuer

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund des Alkoholkonsums gegen den 64-Jährigen aufgenommen. Der Radfahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

