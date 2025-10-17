Unbekannter beschädigt BMW in Augsburg-Hochzoll: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, ereignete sich ein Vorfall am Zwölf-Apostel-Platz in Augsburg Hochzoll. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen grauen BMW an der linken Fahrzeugseite.

Unbekannter verursacht Schaden und flüchtet

Die Tat geschah zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Nach der Beschädigung entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.

Polizei sucht Zeugen

Die Augsburger Polizei untersucht den Fall als Verkehrsunfallflucht und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.