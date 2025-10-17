Newsletter
Unbekannter beschädigt BMW in Augsburg-Hochzoll: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, ereignete sich ein Vorfall am Zwölf-Apostel-Platz in Augsburg Hochzoll. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen grauen BMW an der linken Fahrzeugseite.

Unbekannter verursacht Schaden und flüchtet

Die Tat geschah zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Nach der Beschädigung entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.

Polizei sucht Zeugen

Die Augsburger Polizei untersucht den Fall als Verkehrsunfallflucht und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

