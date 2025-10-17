Radfahrer in Augsburg von Hund zu Fall gebracht – Polizei ermittelt gegen Hundehalterin

Augsburg (ots) Firnhaberau – Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, kam es zu einem Unfall im Stefan-Höpfinger-Weg, bei dem ein 63-jähriger Radfahrer stürzte. Ein Hund lief vor sein Fahrrad und verursachte den Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Unfallhergang in der Parkanlage

Der Vorfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr in einer Parkanlage. Eine 47-jährige Frau war mit ihren drei Hunden unterwegs, als einer der Hunde plötzlich auf den Weg des Radfahrers lief. Der daraus resultierende Zusammenstoß führte zum Sturz des 63-jährigen Mannes.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin eingeleitet. Alle am Vorfall Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.