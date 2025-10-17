Newsletter
Handydiebstahl in Augsburger Schnellrestaurant: Unbekannter Täter entkommt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend, dem 15. Oktober 2025, wurde einer 26-jährigen Frau ihr Handy in einem Schnellrestaurant in der Augsburger Fuggerstraße gestohlen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und griff in die Jackentasche der Frau.

Diebstahl in Schnellrestaurant der Fuggerstraße

Gegen 20.00 Uhr befand sich die 26-Jährige im Restaurant, als ein unbekannter Mann sie ansprach und offenbar versuchte, sie abzulenken. Kurz nachdem der Mann den Tisch verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass ihr Handy fehlte. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Kriminalpolizei Augsburg sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo zu melden.

