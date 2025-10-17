Großrazzia in Augsburg und Oberfranken – Zwei Männer in Untersuchungshaft

In einer großangelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei Schwaben Nord am Donnerstag (16.10.2025) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mehrere Objekte durchsucht. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Donauwörther Straße Anfang September.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt neun Wohnobjekte in Augsburg, im Landkreis Augsburg sowie im oberfränkischen Raum. Unterstützt wurde die Kriminalpolizei Augsburg dabei von der Bereitschaftspolizei.

Im Zuge des Einsatzes stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter gefährliche Gegenstände, größere Mengen Betäubungsmittel, Falschgeld sowie Bargeld. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 22 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Zwei der Beschuldigten – ein 20- und ein 21-jähriger Mann – wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Geldfälschung, die anschließend in Vollzug gesetzt wurden. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die übrigen Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Nach Angaben der Polizei besitzen vier der Tatverdächtigen die syrische und einer die irakische Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Leitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern an. Aufgrund der laufenden Verfahren können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.