Radfahrer in Stadtbergen mit knapp zwei Promille gestürzt und verletzt

Augsburg – Ein alkoholisierter Radfahrer stürzte am Sonntag, den 19. Oktober 2025, in der Lohfeldstraße in Stadtbergen. Dabei verletzte sich der 64-Jährige. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Unfallhergang in Stadtbergen

Gegen 12 Uhr wollte eine 55-jährige Autofahrerin aus ihrer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn fahren. Sie bemerkte den sich nähernden 64-jährigen Radfahrer und hielt an, um ihm die Vorfahrt zu gewähren. Der Radfahrer jedoch bremste abrupt und stürzte alleinbeteiligt, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Alkohol am Steuer als Unfallursache

Die herbeigerufenen Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 64-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt

Der deutsche Radfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. Die 55-jährige Autofahrerin, die kroatische Staatsangehörigkeit besitzt, blieb unverletzt.