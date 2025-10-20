Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
Polizei stoppt betrunkene E-Scooter-Fahrt in Augsburger Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg — In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 19. Oktober 2025, verhinderte die Polizei eine geplante Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter in der Augsburger Innenstadt.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Langenmantelstraße einen 36-jährigen Mann, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und sich anschickte, mit einem E-Scooter loszufahren. Die anschließende Verkehrskontrolle bestätigte den Verdacht der Beamten.

Weiterfahrt untersagt, keine strafrechtlichen Konsequenzen

Angesichts der offensichtlichen Beeinträchtigung wurde die Weiterfahrt des Mannes konsequent unterbunden. Strafrechtliche Konsequenzen muss der Fahrer jedoch nicht fürchten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

