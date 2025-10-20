Einbruch auf Augsburger Baustelle: Unbekannte stehlen Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro

Augsburg – Am Freitag, den 17. Oktober 2025, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in der Augsburger Innenstadt.

Unbekannte Täter auf Baustelle aktiv

Gegen 15:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zur Baustelle und stahlen mehrere Gegenstände. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Augsburg ermittelt derzeit wegen des Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise von Zeugen werden von der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegengenommen.