Montag, Oktober 20, 2025
19-Jähriger zweimal betrunken mit E-Scooter in Augsburger Innenstadt gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jähriger zweimal betrunken mit E-Scooter in Augsburger Innenstadt gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstagabend, den 18. Oktober 2025, wurde ein 19-Jähriger in der Augsburger Innenstadt gleich zweimal von der Polizei wegen Alkohol am Steuer eines E-Scooters gestoppt.

Erste Kontrolle in der Brückenstraße

Gegen 21.20 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife in der Brückenstraße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab über ein Promille, woraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Zweite Kontrolle innerhalb einer Stunde

Nur eine Stunde später, um 22.30 Uhr, wurde derselbe 19-Jährige erneut mit einem E-Scooter in der Hermanstraße aufgegriffen. Auch bei dieser Kontrolle zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille. Erneut wurde ihm die Fahrt untersagt und eine weitere Blutentnahme veranlasst.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei hat nun Ermittlungen in zwei Fällen von Trunkenheit im Verkehr gegen den jungen Mann eingeleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel