27-Jähriger im Augsburger Club wegen Widerstands festgenommen

Am Samstag, den 18. Oktober 2025, sorgte ein Vorfall in einem Club im Universitätsviertel Augsburg für einen Polizeieinsatz. Ein 27-jähriger Mann weigerte sich, den Club in der Piccardstraße zu verlassen, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Polizeieinsatz nach Widerstand

Die Mitarbeiter des Clubs forderten den Mann gegen 01:00 Uhr auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Doch der Aufforderung kam er nicht nach, sodass die Polizei eingeschaltet wurde. Auch mit Eintreffen der Beamten zeigte sich der 27-Jährige uneinsichtig und verweigerte den Gehorsam.

Polizeiarrest ohne Verletzte

Als der Mann weiterhin Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete, wurde er schließlich in den Polizeiarrest gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.