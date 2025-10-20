Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am frühen Montagmorgen (20. Oktober 2025) zu einem dreisten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Radfahrer riss einer 20-jährigen Fußgängerin im Vorbeifahren die Handtasche aus der Hand, wodurch die junge Frau leicht verletzt wurde.

Übergriff in den frühen Morgenstunden

Der Vorfall ereignete sich gegen 05:00 Uhr auf der Schertlinstraße. Nach Angaben der Polizei ging der Unbekannte die 20-Jährige zunächst körperlich an, bevor er mit ihrer Handtasche das Weite suchte. Der genaue Schaden des Raubs wird aktuell noch ermittelt.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung blieb der Täter bislang unentdeckt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo Augsburg unter der Nummer 0821/232-3821 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel