Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild
Symbolbild
Aichach FriedbergPolizei & CoNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall bei Affing – Motorradfahrer schwer verletzt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Affing und Katzenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 12.00 Uhr verlor ein 38-jähriger Motorradfahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve kurz nach Affing die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Dabei zog sich der Mann schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Verbindungsstraße.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

Neueste Artikel