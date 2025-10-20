Verkehrsunfall bei Affing – Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Affing und Katzenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 12.00 Uhr verlor ein 38-jähriger Motorradfahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve kurz nach Affing die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Dabei zog sich der Mann schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Verbindungsstraße.